سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: تخلیه کشتی حامل ۳۰ هزار و ۴۰۰ تن گندم وارداتی در مجتمع بندری نگین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده افزود: عملیات تخلیه این کشتی ظرف کمتر از یک هفته انجام خواهد شد و این امر بیانگر آمادگی کامل مجتمع بندری نگین برای پذیرش و تخلیه کالاهای اساسی است.
وی اظهار داشت: پهلوگیری این کشتی در مجتمع بندری نگین، گامی مهم در جهت بهرهبرداری عملیاتی از ظرفیتهای این بندر به شمار میرود و نقش مؤثری در تسهیل ورود و توزیع کالاهای اساسی کشور خواهد داشت.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بیان کرد: در نیمه نخست امسال، ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کالای اساسی شامل گندم، ذرت و برنج در بندر بوشهر تخلیه شدهاست.
ارجمندزاده ادامه داد: با فراهم شدن زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز، مجتمع بندری نگین بهعنوان یکی از قطبهای جدید تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در جنوب کشور در حال تثبیت جایگاه خود است.