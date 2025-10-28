

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشکلات واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ های منطقه ویژه اقتصادی سرخس در زمینه انشعابات گاز، در جلسه ای با حضور فرماندار، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی، کارشناسان و مدیران واحد‌های تولیدی بررسی شد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتثادی سرخس در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در روند گازرسانی به واحد‌های فعال و رفع مشکلات فنی و اجرایی موجود، گفت: با هماهنگی میان دستگاه‌ های مرتبط، موانع موجود در کوتاه‌ ترین زمان ممکن برطرف می شود.

رجبی مقدم با اشاره به آغاز فصل سرما و اهمیت تأمین پایدار سوخت واحد‌های تولیدی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس به‌ عنوان یکی از قطب‌ های صنعتی شرق کشور باید از زیرساخت‌های کامل و مطمئن برخوردار باشد تا فعالیت واحد‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

فرماندار سرخس نیز در این نشست بر همکاری همه‌ جانبه دستگاه‌ های اجرایی شهرستان برای رفع مشکلات زیرساختی تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از تولیدکنندگان، به‌ ویژه در حوزه انرژی، اولویت اصلی شهرستان در فصل پیشِ‌ رو است.

وی با تأکید بر ضرورت آینده‌ نگری در توسعه زیرساخت‌ ها افزود: وضعیت فعالیت واحد‌های تولیدی و دیگر کارگاه‌ ها و کارخانه‌ ها باید مورد بررسی قرار گیرد و واحد‌های غیرفعال شناسایی و اخطار‌های لازم به آنان داده شود.

وی ادامه داد: برای تامین گاز، طراحی ایستگاه‌ های گاز باید به‌ صورت مرحله‌ ای انجام شود تا بتوانیم مازاد مصرف واحد‌های غیرفعال را در اختیار واحد‌های فعال قرار دهیم.

وی بیان کرد: زیرساخت‌ ها باید اصلاح و توسعه یابند و همزمان با آن، واحد‌هایی که تولید و فعالیتی ندارند، اشتراکشان تعلیق شود و یا زمانی که به ۸۰ درصد ظرفیت مصرف برسند باید از قبل برای توسعه خطوط برنامه‌ ریزی کرده باشند.

بیکی همچنین با انتقاد از برخی مشاوران گفت: مشورت باید بر اساس منطق و نیاز منطقه باشد. مشاورانی که مانع‌ تراشی می‌ کنند، سودی برای منطقه ندارند. ما باید برای گره‌ گشایی کار و نه برای تصمیمات مسکن مانند و مقطعی کار کنیم.

در ادامه این جلسه، فرماندار سرخس به همراه علی اکبر کیانی مدیرکل گمرک شهید شوشتری، از مسیر جاده پایانه مرزی بازدید کرد و ضمن گفت‌ و‌ گو با رانندگان، مشکلات موجود در مسیر و روند تردد را مورد بررسی قرار داد.