اجرای بیشاز ۸۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: تا کنون ۸ هزار و ۵۰۷ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شده و تعداد کل مشترکان گاز در استان به ۳۱۴ هزار و ۶۸۸ مشترک رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیاکبر فقیه بیان کرد: در شش ماه نخست امسال، ۷ هزار و ۸۸۳ اشتراک جدید واگذار شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۸۸ مورد روستایی و ۵ هزار و ۲۹۸ مورد شهری بوده است.
وی با اشاره به گستردگی زیرساخت گازرسانی در بوشهر بیان کرد: تاکنون ۸ هزار و ۵۰۷ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شده و با توسعه اخیر، تعداد کل مشترکین استان به ۳۱۴ هزار و ۶۸۸ مشترک رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از تحویل ۲۰ میلیارد و ۲۶ میلیون مترمکعب گاز به مشترکان گاز استان در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: از این میزان، حدود ۹۹ درصد آن به مصرف صنایع میرسد که بخش عمده آن شامل پتروشیمیها و صنایع بزرگ انرژیبر است.
وی اظهار کرد: بهدنبال گازرسانی گسترده، اکنون در سطح استان ۳۱۸ صنعت جز، ۴۲۲ صنعت عمده و ۲۷ صنعت فوق عمده فعال از گاز طبیعی استفاده میکنند؛ به این ترتیب شمار کل صنایع گازدار استان به ۷۶۷ واحد رسیده است.
فقیه میزان گاز مصرفی در نیمه نخست امسال را ۱۳ میلیارد مترمکعب اعلام و اضافه کرد: از این میزان، بیش از ۹ میلیارد مترمکعب متعلق به صنایع فوق عمده پتروشیمی بوده است که نقش کلیدی در اقتصاد انرژی بوشهر دارد.
وی وصول مطالبات معوقه را یکی از چالشهای اصلی شرکت گاز استان دانست و گفت: در شش ماهه امسال حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان فروش گاز در بخشهای خانگی، عمده و فوق عمده ثبت شده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن وصول شده و بقیه مبالغ نیز در حال پیگیری است.