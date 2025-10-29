اجرای بیش‌از ۸۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: تا کنون ۸ هزار و ۵۰۷ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شده و تعداد کل مشترکان گاز در استان به ۳۱۴ هزار و ۶۸۸ مشترک رسیده است.