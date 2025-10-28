به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوارگفت: در این شهرستان ۸۴۳ جانباز سرافراز زندگی می‌کنند که وجود آنها، افتخار، عزت و سربلندی است و امروز همسران آنها با از خودگذشتگی، ایثار و مقاومت در کنار آنها زندگی می‌کنند و راه آنها را ادامه می‌دهند.

ابوالقاسم محسنی افزود: این همایش به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار با هدف تجلیل از خدمات همسران جانباز شهرستان برخوار که خود به عنوان پرستار، جانبازان عزیز را همراهی می‌کنند و در کنار آن کارگاه آموزشی خانواده برگزار شد.

این همایش در تالار فرهنگی اجتماعی شهرداری دولت آباد برگزار شد.