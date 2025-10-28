پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۵ ویژه برنامهی محوری در هفته بسیج دانشآموزی برگزار میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در دیدار جمعی از اعضای تشکلهای دانش آموزی استان کرمان گفت: تجربه نشان میدهد بسیاری از مدیران و نمایندگان کنونی مسیر خود را از فعالیت در تشکلهای دانشآموزی آغاز کردهاند.
حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی باتبیین اهمیت کار تیمی و پرهیز از قهرمانسازی، از دانشآموزان خواست به جای پناه بردن به کار فردی، مهارتهای تشکیلاتی و همکاری جمعی را تمرین کنند و حضور در تشکلها زمینه ساز رشد مدیریتی، مسئولیتپذیری و مطالبه گری دانشآموزان است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر ارزش آموزش و تربیت توأمان و بر ضرورت برنامهریزیهای دقیق در وزارت آموزش و پرورش برای پیگیری هر دو بعد تعلیم و تربیت برجسته تاکید کرد و با اشاره به ظرفیتهای علمی و توانمندیهای داخلی گفت: سابقه درخشان تاریخی و استعداد ایرانیان در عرصههای علمی باید به درستی هدایت و شکوفا شود.
حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در باره سه محور مهم تربیتی،تاکیدکرد: دانش علمی و تلاش در یادگیری عمیق، اخلاق و رفتار دینی که باید همراه علم باشد و بصیرت و زمانشناسی که دانشآموزان را برای فهم جایگاه خود و تأثیرگذاری در جامعه آماده میکند.
در این دیدار، نمایندگان تشکلهای دانشآموزی بر ترویج فرهنگ نماز، قرآن و سیره اهل بیت و بر جایگاه تشکلهای دانشآموزی در برنامههای پرورشی استان و لزوم همت مسئولان برای پویایی این تشکلها تأکید کردند و به هویت دختران در محیط اجتماع توجه ویژهای کردند.
فرحبخش، مدیر کل آموزش و پرورش استان، در این نشست با توجه به توان نمایندگان تشکلهای دانشآموزی در نقشآفرینی برای آینده کشور، بر تبیین و اهمیت کار گروهی برای نسل جوان و نوجوان تاکید کرد.
هشتم آبان سالروز شهادت محمدحسین فهمیده تا 13 آبان روز دانشآموز به عنوان هفته بسیج دانشآموزی نامگذاری شده است.