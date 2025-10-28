به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ یوسف نوری زهی افزود: این حادثه ساعت ۱۴ امروز رخ داد که یک دستگاه خودروی سواری با گاردریل پُل در محدوده شهر گروک از توابع شهرستان سیریک برخورد کرد.

وی گفت: سرنشینان این خودرو یک خانواده بودند.

بخشدار مرکزی سیریک افزود: در این حادثه پدر و فرزند جان باختند و مادر که باردار است به بیمارستان منتقل شد و حال عمومی وی وخیم است.

افزود: علت این تصادف خواب‌آلودگی راننده و عدم تعادل خودرو و برخورد با ستون‌های پل گروک بوده است.