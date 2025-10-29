هشدار خودمراقبتی و ممنوعیت ورزشی در هوای آلوده برای شهروندان مشهدی، تمدید و فعالیت‌های ورزشی در فضای روباز ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی سه‌شنبه عصر در حاشیه برگزاری این کارگروه گفت: به‌دنبال درخواست دانشگاه علوم پزشکی و انباشت آلاینده‌ها و تداوم وضعیت ناسالم، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان این کلانشهر برای روز هفتم آبان ماه صادر شد.

علیرضا قامتی افزود: توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با این آلاینده‌ها پیشگیری کنند.

‌وی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

‌رئیس کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای استان تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند و همه فعالیت‌های ورزشی در شهر مشهد به ویژه مدارس در فضای باز، امروز (چهارشنبه) ممنوع است.

‌این‌مسئول همچنین از همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.