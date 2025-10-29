پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۷ آبان

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۷ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبحگاهی در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی همراه با وزش باد مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با رشد ابر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد جنوب غربی کمی متلاطم می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان ششم آبان ۱۴۰۴

حمزه نژاد گفت: توصیه می‌شود رفت وآمد شناور‌های سبک در ساعات بعدازظهر بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد.

وی افزود: به لحاظ دمایی، به تدریج تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در بیشتر نقاط استان روند دمایی در طول روز افزایشی است.