پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در بیشتر نقاط استان شرایط جوی پایدار و در ساعات بعدازظهر در مناطق دریایی با وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبحگاهی در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی همراه با وزش باد مورد انتظار است.
وی گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با رشد ابر پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد جنوب غربی کمی متلاطم میشود.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان ششم آبان ۱۴۰۴
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود رفت وآمد شناورهای سبک در ساعات بعدازظهر بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد.
وی افزود: به لحاظ دمایی، به تدریج تا روزهای ابتدایی هفته آینده در بیشتر نقاط استان روند دمایی در طول روز افزایشی است.