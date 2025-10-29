به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: وضعیت بیمارستان شهید بهشتی به دلیل فرسودگی و کمبود تخت‌های بیمارستانی، مطلوب نیست.

ابراهیم کوچکی افزود: تنها بیمارستان جنرال این منطقه بیمارستان شهید بهشتی است که فرسوده است و در این شرایط تسریع در روند ساخت بیمارستان بقیه الاعظم با ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی ضروری است.

وی، تعمیر تجهیزات بیمارستان بهشتی را ضروری دانست و افزود: با توجه به قدمت ۴۰ ساله این بیمارستان طرح‌هایی همچون بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) با زیربنای ۳۶ هزار مترمربع را در دست ساخت است.

وی گفت: اسکلت بیمارستان در ۴ طبقه به طور کامل ساخته شده است و در صورت تکمیل علاوه بر خدمات‌رسانی به مردم کاشان، به مناطق شمال استان اصفهان، شهرستان‌های نطنز، بادرود، دلیجان و محلات نیز خدمات ارائه می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان منابع مالی این طرح را شامل کمک‌های دولتی، خیران، مالیات‌های تعیین‌شده و مولدسازی اموال عنوان کرد.