تکمیل بیمارستان بقیه الله الاعظم کاشان سه همت اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: وضعیت بیمارستان شهید بهشتی به دلیل فرسودگی و کمبود تختهای بیمارستانی، مطلوب نیست.
ابراهیم کوچکی افزود: تنها بیمارستان جنرال این منطقه بیمارستان شهید بهشتی است که فرسوده است و در این شرایط تسریع در روند ساخت بیمارستان بقیه الاعظم با ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی ضروری است.
وی، تعمیر تجهیزات بیمارستان بهشتی را ضروری دانست و افزود: با توجه به قدمت ۴۰ ساله این بیمارستان طرحهایی همچون بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) با زیربنای ۳۶ هزار مترمربع را در دست ساخت است.
وی گفت: اسکلت بیمارستان در ۴ طبقه به طور کامل ساخته شده است و در صورت تکمیل علاوه بر خدماترسانی به مردم کاشان، به مناطق شمال استان اصفهان، شهرستانهای نطنز، بادرود، دلیجان و محلات نیز خدمات ارائه میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان منابع مالی این طرح را شامل کمکهای دولتی، خیران، مالیاتهای تعیینشده و مولدسازی اموال عنوان کرد.