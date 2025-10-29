مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از اجرای یک فقره حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز (ماده ٣) در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: یک فقره حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز (ماده ٣) در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شد.

سمیه حسنی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی و باغی افزود: به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و براساس احکام و دستورات مقام قضایی، یک فقره حکم قلع و قمع ماده ٣ در اراضی کشاورزی، به مساحت ١٢٥ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز شامل ساخت بنا و دیوارکشی در این شهرستان اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر اظهار داشت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری کنند.