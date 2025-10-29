پخش زنده
برداشت بادمجان در هزار و ۱۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: پیشبینی میشود امسال، بیش از۷۰ هزار تن بادمجان برداشت شود.
سلمان انصاری افزود: کشت بادمجان در این منطقه بر اساس الگوی کشت و با روشهای نوین آبیاری موجب افزایش باروری و کنترل آفت شده است.
وی گفت: بادمجانها در زمینهای کشاورزی دهستانهای تازیان، ایسین و سرخون برداشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس افزود: محصولات برداشت شده علاوه بر نیاز استان به استانهای دیگر هم ارسال میشود.
انصاری گفت: برداشت بادمجان تا نیمه اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
وی افزود: سطح زیر کشت بادمجان در شهرستان بندرعباس ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار است.