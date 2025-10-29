به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال، بیش از۷۰ هزار تن بادمجان برداشت شود.

سلمان انصاری افزود: کشت بادمجان در این منطقه بر اساس الگوی کشت و با روش‌های نوین آبیاری موجب افزایش باروری و کنترل آفت شده است.

وی گفت: بادمجان‌ها در زمین‌های کشاورزی دهستان‌های تازیان، ایسین و سرخون برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس افزود: محصولات برداشت شده علاوه بر نیاز استان به استان‌های دیگر هم ارسال می‌شود.

انصاری گفت: برداشت بادمجان تا نیمه اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

وی افزود: سطح زیر کشت بادمجان در شهرستان بندرعباس ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار است.