به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل پدافند غیرعامل استان اصفهان با اشاره به شعار سال پدافند غیرعامل مبنی بر «تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» گفت: پدافند غیرعامل تنها به حوزه‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه شامل همه‌ی عرصه‌های زندگی از جمله انرژی، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های حیاتی جامعه است.

محمد جعفری افزود:هدف اصلی آن حفظ تداوم زندگی و جریان آموزش در شرایط بحرانی است.

دانش آموزان اصفهانی همزمان با هفته پدافند غیرعامل آموزش‌هایی را در این زمینه فرا گرفتند.

آموزش پدافند غیر عامل و ایجاد آمادگی می‌تواند هنگام بحران از خسارت‌های زیادی جلوگیری کند.