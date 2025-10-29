پخش زنده
همزمان با سراسر استان، زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه شیخ بهایی اصفهان به صورت نمادین نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل پدافند غیرعامل استان اصفهان با اشاره به شعار سال پدافند غیرعامل مبنی بر «تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» گفت: پدافند غیرعامل تنها به حوزههای نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل همهی عرصههای زندگی از جمله انرژی، آموزش، بهداشت و زیرساختهای حیاتی جامعه است.
محمد جعفری افزود:هدف اصلی آن حفظ تداوم زندگی و جریان آموزش در شرایط بحرانی است.
دانش آموزان اصفهانی همزمان با هفته پدافند غیرعامل آموزشهایی را در این زمینه فرا گرفتند.
آموزش پدافند غیر عامل و ایجاد آمادگی میتواند هنگام بحران از خسارتهای زیادی جلوگیری کند.