اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد اعلام کرد: شناسایی و برخورد با منابع احتمالی بوی نامطبوع منتشره در محدوده شاهدیه یزد، به صورت تخصصی و شبانه‌روزی در دستور کار این اداره قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در پاسخ به گزارش رسانه‌ای درباره بوی نامطبوع منتشره در محدوده شاهدیه یزد، با تأکید بر پیگیری مستمر موضوع اعلام کرد: شناسایی و برخورد با منابع احتمالی بو به صورت تخصصی و شبانه‌روزی در دستور کار این اداره قرار دارد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی دریافت شکایات متعدد از شهروندان ساکن محدوده شاهدیه، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد از ابتدای گزارش‌های اولیه تاکنون، پایش‌های میدانی گسترده و ارزیابی‌های تخصصی را با حضور کارشناسان فنی و هماهنگی مستقیم با ساکنان مناطق تحت تأثیر انجام داده است.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عوامل مختلفی از جمله سوزاندن زباله و مواد پلاستیکی، تخلیه موردی فاضلاب‌های تانکری، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و برخی فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه در محدوده شهرک صنعتی یزد از جمله منشأ‌های احتمالی بوی آزاردهنده شناسایی شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: از فاضلاب برخی واحد‌های مشکوک نمونه‌برداری به‌عمل آمده و به واحد‌های مرتبط اخطار قانونی صادر شده است. همچنین مکاتبات لازم با دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های مرتبط جهت رفع کامل مشکل انجام گرفته است.

اداره کل حفاظت محیط زیست یزد اعلام کرد: پایش و رصد مستمر منبع بوی نامطبوع، اقدامات فنی و حقوقی لازم و نیز ارزیابی ویژه عملکرد تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال فاضلاب همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد تا منشأ اصلی بو شناسایی و کنترل شود.