پس از سالها بلاتکلیفی، محور خوی ـ سلماس تعیینتکلیف شد
جلسه بررسی و تصمیمگیری درباره مشکلات اجرای قطعات باقیمانده محور خوی ـ سلماس، برگزار و مقرر شد عملیات اجرایی این پروژه پس از سالها وقفه، در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی وضعیت اجرای قطعات باقیمانده محور چهارخطی خوی ـ سلماس با حضور غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، قلیزاده رئیس دستگاه نظارت بر ساخت و احداث راههای آذربایجانغربی، روسای ادارات مسکن و شهرسازی و خدماترسان مرتبط و همچنین دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای تکلک و قوروق برگزار شد.
در این نشست، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی با اشاره به سالها بلاتکلیفی محور خوی ـ سلماس اظهار کرد: با توجه به تأکید استاندار محترم مبنی بر ساماندهی ورودیهای شهر و ضرورت توسعه همهجانبه خوی، لازم است روند اجرای این محور که بخشی از مسیر ورودی شهر را شامل میشود، با جدیت و در سریعترین زمان ممکن دنبال شود.
وی افزود: تکمیل این محور نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جادهای و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
در ادامه جلسه، مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان محلی با بیان مشکلات موجود در روند اجرای پروژه، راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل محور را بررسی کردند.
بر اساس مصوبات نهایی این نشست، مقرر شد تمام عملیات نیمهتمام و موارد مؤثر در پیشرفت پروژه در کوتاهترین زمان اصلاح و اجرایی شود و در بازه زمانی ده روزه با انتخاب پیمانکار، اجرای قطعات باقیمانده آغاز گردد.
گفتنی است محور خوی ـ سلماس از مسیرهای اصلی ارتباطی شمال آذربایجانغربی بهشمار میرود که تکمیل آن نقش قابل توجهی در بهبود شبکه حملونقل منطقه خواهد داشت.