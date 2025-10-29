پخش زنده
هستی احمدی دختر رزمیکار قمی بر سکوی سومی کاپ جهانی پاهویوت ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دختر رزمیکار قمی به مدال برنز کاپ جهانی پاهویوت دست یافت.
هستی احمدی، رزمی کار هیات انجمنهای ورزشهای رزمی در وزن منهای ۵۴ کیلو نوجوانان این رقابتها پس از غلبه بر حریفان خود در مراحل حذفی به جمع چهار نفر برتر رسید ولی در نیمهنهایی نتیجه را به حریف واگذار کرد و با قرار گرفتن بر سکوی سومی مشترک به مدال برنز این رقابتها رسید.
سمانه یوسفزاده کار هدایت این دختر رزمیکار قمی را بر عهده داشت.
مسابقات کاپ جهانی پاهویوت در ردههای سنی مختلف به میزبانی چابکسر برگزار شد.