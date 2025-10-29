به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، درحال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش این بیمه قرار دارند که از این تعداد، ۴۷۲ هزار نفر به‌صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه خدمات دریافت می‌کنند.

فریده جعفری افزود: هم‌اکنون دو هزار و ۱۲۱ مؤسسه تشخیصی و درمانی شامل تمامی بیمارستانها، داروخانه‌ها، مراکز ناباروری، جراحی محدود و آزمایشگاه‌ها طرف قرارداد بیمه سلامت در استان هستند.

جعفری، با اشاره به اجرای کامل نسخه الکترونیک در آذربایجان‌غربی اظهار: این طرح در مراکز سطح یک روستایی نیز به‌طور کامل اجرا شده و افراد زیر پوشش می‌توانند تنها با ارائه کد ملی از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.

وی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار بار مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز طرف قرارداد ثبت شده که هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.

جعفری افزود: درسال گذشته نیز مجموع مراجعات بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بار بوده و هزینه‌های پرداختی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی، همچنین از نشان‌دار شدن حدود هشت هزار نفر از بیمه‌شدگان در حوزه درمان ناباروری خبر داد و گفت: برای این بیماران تاکنون ۸۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

جعفری، با اشاره به ۳۱ سال فعالیت بیمه همگانی در قالب خدمات درمانی و بیمه سلامت در کشورتصریح کرد: از شهریور ۱۴۰۱ و با راه‌اندازی صندوق حمایتی بیماران صعب‌العلاج و خاص، ۱۰۷ بیماری پرهزینه شناسایی و زیر پوشش قرارگرفته‌اند، به‌گونه‌ای که بیماران خاص بدون توجه به دهک درآمدی، از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی اضافه کرد:تاکنون ۵۱ بیماری شایع در سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت ثبت شده و بیمه‌شدگانی که دارای یکی از بیمه‌های پایه درمان هستند، در صورت نشان‌دار بودن، هنگام دریافت خدمات یا دارو تنها مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند.

جعفری افزود: با اقدامات انجام‌شده، هزینه داروی بیماران مبتلا به MS به‌طورکامل زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و سهم پرداختی این بیماران به صفر رسیده است.