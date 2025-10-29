پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز طرح سراسری سرشماری گونههای شاخص حیاتوحش با هدف دستیابی به دادههای دقیق جمعیتی و بررسی روند تغییرات این گونهها در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای دقت برآوردهای جمعیتی و بررسی روند تغییرات گونههای شاخص در مقیاس ملی است. در اجرای این طرح، علاوه بر نیروهای تخصصی استانی، از ظرفیت استانهای معین، تشکلهای مردمنهاد، کارشناسان بازنشسته و متخصصان دانشگاهی استفاده میشود تا ضریب اطمینان دادهها افزایش یابد.
وی افزود: سرشماری گونههای شاخص شامل کل و بز، قوچ و میش، آهو، جبیر و گور ایرانی در مناطق تحت مدیریت سازمان از جمله پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش و مناطق حفاظتشده انجام میشود. این برنامه، یکی از ارکان اصلی نظام پایش تنوع زیستی کشور محسوب میشود.
ظهرابی با اشاره به استفاده از روشهای نوین در طرح گفت: برای نخستینبار در هر استان یک منطقه بهصورت پایلوت با بهرهگیری از پهپادهای تحقیقاتی، دوربینهای دید در شب و سایر تجهیزات روز مورد سرشماری قرار میگیرد تا میزان دقت و اثربخشی فناوریهای نوین بررسی شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تأکید کرد: نتایج این سرشماری، مبنایی علمی برای تصمیمسازیهای مدیریتی، ارزیابی روندهای بلندمدت و تعیین اولویتهای حفاظتی در سطح ملی خواهد بود.