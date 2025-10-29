پخش زنده
ماموران انتظامی هرمزگان یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت را در هرمزگان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسیهای تخصصی، پس از چند ماه تحقیق و رصد، موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمانیافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سردار علی اکبر جاویدان افزود: متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند که برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد.
وی گفت: طبق مستندات، متهم بیش از ۸۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل خارج از شبکه قانونی پخش فرآوردههای نفتی به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان قاچاق کرده است.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.