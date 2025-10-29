رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی نهاد جدیدی با عنوان «پردیس» برای ارائه خدمات ثبتی و سنددار کردن میلیون‌ها ملک فاقد سند رسمی از طریق بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش روسای واحدهای ثبتی کشور در ساری گفت: برای اولین بار در تاریخ ثبت، حوزه امور اسناد برون‌سپاری شد و با توجه به وجود ۵ میلیون سند دفترچه‌ای و ۲۰ میلیون ملک بدون سند رسمی در کشور، مقرر شد کلینیک‌های ثبتی با عنوان «پردیس» شروع به کار کنند.

وی افزود: وظیفه پردیس‌های ثبتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نقشه‌برداری، تثبیت مالکیت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است.

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این همایش با اشاره به «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۶ میلیون و پانصد هزار جلد سند با رنگ سبز صادر شده است.

صفدر کشاورز ساماندهی اسناد قولنامه‌ای را یکی از محورهای اصلی این همایش عنوان کرد.

برگزاری این همایش با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و بررسی تخصصی هوشمندسازی خدمات ثبتی و تحول دیجیتال بود.

گزارش از بنیامین مرشدی