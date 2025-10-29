رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: مرکز هوشمندسازی توسعه کسب‌وکار‌ها با هدف تقویت رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و تسهیل به‌کارگیری فناوری‌های نوین راه‌اندازی شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اتاق بازرگانی لرستان در همایش ملی هوش مصنوعی و آینده کسب‌وکار‌ها با اشاره به راه‌اندازی مرکز هوشمندسازی توسعه کسب‌وکار‌ها اظهار کرد: این مرکز با هدف افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری و تسهیل پیاده‌سازی راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در واحد‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان راه‌اندازی شده است.

محمد خاکی گفت: شکل‌گیری مرکز هوشمندسازی از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز و فعالیت رسمی آن از فروردین‌ماه امسال شروع شده است.

وی افزود: این مرکز با تشکیل شورای راهبری متشکل از فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و نمایندگان اتاق و همچنین کارگروه اجرایی مستقر در اتاق بازرگانی، ماموریت‌هایی برای تحول اقتصاد دیجیتال استان تعریف کرد.

رئیس اتاق لرستان با اشاره به مشاهدات خود از نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۵ در دبی گفت: این رویداد نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بود و بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ شرکت از نقاط مختلف جهان، حدود ۲ هزار استارتاپ و نمایندگانی از ۱۸۰ کشور در آن حضور داشتند.

خاکی تحولات مطرح‌شده در جیتکس را شامل راهکار‌های تحول اقتصادی، نرم‌افزار‌های تحول سازمانی، شهر‌های هوشمند و حمل‌ونقل آینده عنوان کرد و از خودرو‌های خودران با دوربین ۳۶۰ درجه به‌عنوان نمونه‌ای از دستاورد‌های پلیس دبی یاد کرد که بدون راننده در سطح شهر تردد کرده و تخلفات را به مرکز کنترل منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به رقابت فشرده کشور‌های عربی در ایجاد اکوسیستم‌های فناورانه نوین ادامه داد: دولتی شدن ساختار‌های هوش مصنوعی در برخی کشور‌ها و شکل‌گیری وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی مرتبط، نشان‌دهنده جدیت آنها در این حوزه است و از این منظر برای ایران نیز می‌تواند الهام‌بخش باشد.

وی افزود: با وجود حضور برخی شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه، محدودیت‌ها مانع بهره‌گیری کامل آنها از فرصت‌های موجود برای تعامل با شرکت‌های بزرگ شد که جای تاسف دارد.

خاکی نقش هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی را مهم ارزیابی کرد و به آمار‌ها و مقایسه‌های بین‌المللی اشاره نمود و گفت: تاکنون بیش از ۵۰ کشور در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در چهار کشور دنیا بیش از ۳۰ درصد افزایش بهره‌وری مشاهده شده است.

وی همچنین در زمینه خدمات مالی نیز افزود: در سامانه سوئیفت معمولا انتقال حواله‌ها سه تا پنج روز زمان می‌برد، اما چین با استفاده از زیرساخت‌های خود می‌تواند تصفیه برون‌مرزی یوآن را در کمتر از هفت ثانیه انجام دهد که نشان‌دهنده شکاف فناوری و کارایی است.

خاکی با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور اظهار داشت: پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ سهم اقتصاد دیجیتال به حداقل ۴۰ درصد خواهد رسید، در حالی‌که سهم بازار دیجیتال ایران کمتر از حدود ۱.۵ درصد است.

وی اضافه کرد: با تحولات دوره همه‌گیری کرونا، این سهم از حدود نیم به ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتاق لرستان اهداف کلان مرکز هوشمندسازی را ترویج فرهنگ فناوری و نوآوری، ایجاد شبکه همکاری میان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تقویت اکوسیستم فناوری و نوآوری استان، شناسایی نیاز‌های فناورانه واحد‌های اقتصادی و ارائه مشاوره و حمایت از پروژه‌های فناورانه عنوان کرد.

خاکی گفت: مراحل اجرایی این مرکز شامل ترویج و آشنایی جامعه هدف با ادبیات هوش مصنوعی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، ایجاد بانک محتوای آموزشی، بازدید از واحد‌های صنعتی پیشرو، تسهیل شبکه‌سازی میان کسب‌وکار‌ها و تیم‌های تخصصی و طراحی و مشاوره پروژه‌های پیاده‌سازی است.

به گفته وی، نخستین دوره آموزشی هوش مصنوعی هفته آینده در اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه‌های هوشمندسازی در واحد‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از سوی اتاق تامین خواهد شد.

خاکی دلیل انتخاب اولیه حوزه کشاورزی برای اجرای پروژه‌های پایلوت را وجود نمونه علمی همکاری و امکان دستیابی به نتایج زودبازده در گلخانه‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد نتایج عددی و آماری این طرح در مدت ۲ تا سه ماه مشخص شود تا بتوان آن را در سطح گسترده‌تری اجرا کرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی آماده حمایت و همکاری برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و انتقال تجربه میان فعالان است.

وی همچنین از تصویب سازمان ملی هوشمندسازی در مجلس شورای اسلامی و تشکیل ستاد هوشمندسازی در دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با حضور نمایندگان بخش خصوصی، از جمله رئیس اتاق ایران، نظارت بخش خصوصی در این شورا تقویت شود.