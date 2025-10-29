پخش زنده
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که با تصویب ماده ۶ طرح ملی هوش مصنوعی، وزارت علوم مأمور به تقویت زیرساختهای علمی و آموزشی کشور برای توسعه این فناوری راهبردی شده است.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ماده ۶ طرح ملی هوش مصنوعی امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت. این ماده وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در حوزه هوش مصنوعی مشخص میکند و بهطور ویژه بر تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه تمرکز دارد.
رستمی ادامه داد: در حال حاضر، در حوزه تولید مقاله رتبه شانزدهم دنیا را داریم و در منطقه غرب آسیا رتبه نخست را به خود اختصاص دادهایم. اما در حوزه کاربرد هوش مصنوعی، وضعیت مطلوبی نداریم و تقریباً در رتبه هفتاد و پنجم یا هفتاد و هشتم دنیا قرار داریم که باید برای ارتقای آن تلاش کنیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: به همین دلیل، نیازمند نیروی متخصص هستیم و وزارت علوم، در حقیقت، مسئولیت تربیت نیروی انسانی این حوزه را بر عهده دارد. اکنون نیز نقش مؤثری ایفا میکند و تولید علمی آن قابل توجه است.
رستمی بیان کرد: وظایف مختلفی در این ماده دیده شده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تقویت و توسعه آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری کارگاهها و همایشهای تخصصی، هدایت پایاننامهها و رسالههای تکمیلی دانشگاهها به حوزه هوش مصنوعی، فعالسازی همکاریهای بینالمللی با دانشگاههای مطرح دنیا در حوزه هوش مصنوعی، برگزاری دورههای کوتاهمدت و بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی در این حوزه، هدایت دانشگاهها و تقسیم وظایف بین دانشگاهها و پژوهشگاهها برای توسعه دانش در این حوزه، رصد مستمر پیشرفتهای علمی و کاربردی دنیا، اجرای برنامههای تخصصی دانشجویی برای جذب استعدادهای برتر در حوزه هوش مصنوعی، پایش مستمر عملکرد دانشگاهها و پژوهشگاهها در حوزه هوش مصنوعی، توسعه و تقویت دورهها و فرصتهای مطالعاتی علمی دانشگاهها در راستای بهرهبرداری از هوش مصنوعی.
رستمی در پایان توضیح داد: جلسه بعدی بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، روز یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
طرح ملی هوش مصنوعی با هدف تدوین سیاستهای کلان، توسعه زیرساختها و تنظیم مقررات این فناوری نوظهور در کشور، در قالب ۱۴ ماده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. بر اساس مواد تصویبشده، «سازمان ملی هوش مصنوعی» بهعنوان نهاد متولی و راهبر این حوزه، مأموریت دارد با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مختلف، مسیر توسعه هوش مصنوعی را در کشور تسهیل کند.