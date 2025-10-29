امروز: -
پازن، جایی که زمین راز تازه‌ای فاش کرده

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷- ۱۶:۰۵
میدان پازن؛ دارنده بیشترین حجم مخزن گاز خشکی کشور

پازن؛ بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی کشور در آستانه حفاری چاه سوم

کشف میدان نفتی و گازی پازن در ۲۱ کیلومتری جم

افزایش ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعبی ذخایر گازی کشور با کشف میدان گازی پازن

جزئیات تازه از کشف دو مخزن جدید نفت و گاز در میدان پازن

برچسب ها: پازن ، میدان گازی ، استخراج گاز
