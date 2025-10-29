پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان، گزینههای میزبانی دربی را اعلام کرد و گفت: ورزشگاه امام رضا مشهد و ورزشگاه پارس شیراز جزو گزینههای میزبانی دربی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه برگزاری هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ورزشگاه امام رضا مشهد و ورزشگاه پارس شیراز جزو گزینههای میزبانی دربی هستند.
وی افزود: در این باره، انتخاب با فدراسیون فوتبال است.
وزیر ورزش و جوانان در تشریح برنامههای وزارت ورزش و جوانان برای دور نگهداشتن ورزشکاران اعزامی به بازیهای بینالمللی و منطقهای از حاشیهها، گفت: سبک زندگی در ورزش قهرمانی مسئله مهمی است. قهرمانان هم خودشان این را میدانند.
وی ادامه داد: موضوعی که برای ما مهم است و فدراسیونها به آن توجه دارند این است که برنامههای فدراسیونها به شکلی است که زندگی ورزشکاران از نظر درآمدی، تامین هزینههای ورزش قهرمانی و خرید مکملهای ورزشی که موجب دوپینگی شدنشان نشود.
دنیامالی تاکید کرد: سبک زندگی ورزشکاران برای ما مهم است به همین دلیل جلسات زیادی برگزار کردهایم و به زودی دستورالعملهای لازم را مشخص میکنیم. کمک میکنیم ورزشکاران در محیط مناسبتری رشد کنند تا به حاشیهها کشیده نشوند.
وزیر ورزش در پاسخ به سوالی درباره میزان پرداخت وام ازدواج گفت: هم اکنون در حال بررسی و همفکری با بخشهای مرتبط برای مشخص کردن و اعلام آمار دقیق پرداخت این تسهیلات هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که برای سال آینده چه میزان افزایش برای این تسهیلات اعمال خواهد شد، افزود: سیاست قطعی نظام بر افزایش مبلغ این نوع وامها به جوانان اعم از تسهیلات اشتغال و ازدواج است ولی عدد مشخصی فعلاً تعیین نشده است.