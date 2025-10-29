نشست هم اندیشی مبلغین استانم با عنوان شورای عالی و حوزه پیشرو و سرآمد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر دوم شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، در همایش مبلغان با تأکید بر نقش تاریخی تبلیغ در استقرار اسلام گفت: گسترش مکتب اهل‌بیت (ع) در طول تاریخ مرهون تلاش مبلغان بوده است.

آیت‌الله جواد مروی با اشاره سخنان رهبر انقلاب، تبلیغ را جوهره مجاهدت‌های دینی دانست و خواستار تقویت علمی و محتوایی مبلغان در مواجهه با نیاز‌های فکری روز شد.

آیت‌الله مروی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را دو الگو مکتب تشیع برای تأثیرگذاری جهانی معرفی کرد و بر انس بیشتر طلاب و مبلغان با این منابع تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هم با اشاره به ظرفیت بالای تبلیغی همدان از جمله وجود ۱۸۰۰ مسجد و ۳۲۴ هزار دانش‌آموز، بر ضرورت حضور مؤثر طلاب در عرصه‌های تبلیغی و فرهنگی تأکید کرد.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه فضای مجازی امروز میدان گسترش جاهلیت مدرن است، از روحانیت خواست در برابر گسترش باطل و بی‌عدالتی در جامعه سکوت نکنند

آیت‌الله شعبانی تحقق عدالت و تمدن اسلامی را نیازمند طراحی ابزار‌های اجرایی و عملی دانست.

قائم‌مقام مدیر حوزه علمیه استان همدان، در نشست مبلغان استان با اشاره به حضور ۵۰۰ نفر از آقایان و خواهران گفت: این جلسه با حضور اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه و به منظور بررسی پیام مقام معظم رهبری درباره حوزه پیشرو و سرآمد برگزار شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید بطحائیان افزود: در این نشست ابعاد مختلف این پیام و اقدامات لازم در سطح استان و کشور برای تحقق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد