کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی نسبتا پایداری بر روی استان حاکم است و در بعدازظهر و شب در محدوده تنگه هرمز وزش باد پیش بینی می‌شود.

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۸ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام و در برخی سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود.

وی گفت: دریا بویژه در محدوده تنگه هرمز در بعدازظهر و ساعاتی از شب با وزش باد جنوب غربی متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود رفت وآمد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت بپذیرد.

حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در استان تداوم دارد.

وی افزود: به لحاظ دمایی، تغییرات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.