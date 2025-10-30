به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مرکز جهادکشاورزی بخش شمیل گفت: پیش بینی می‌شود در هکتار ۳۸ تن فلفل برداشت شود.

الهام اکبریان افزود: امسال به دلیل کاهش منابع آبی و رعایت الگوی کشت ۲۰درصدسطح کشت کاهش یافته است.

وی گفت: ارقام کشت شده؛ پی اس، کانیون و سان سید است.

کشت فلفل تا نیمه آبان ادامه دارد.

برداشت فلفل از نیمه آذر آغاز می‌شود و تا اردیبشهت سال آینده ادامه دارد.