کشت فلفل در ۳۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخش شمیل شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مرکز جهادکشاورزی بخش شمیل گفت: پیش بینی میشود در هکتار ۳۸ تن فلفل برداشت شود.
الهام اکبریان افزود: امسال به دلیل کاهش منابع آبی و رعایت الگوی کشت ۲۰درصدسطح کشت کاهش یافته است.
وی گفت: ارقام کشت شده؛ پی اس، کانیون و سان سید است.
کشت فلفل تا نیمه آبان ادامه دارد.
برداشت فلفل از نیمه آذر آغاز میشود و تا اردیبشهت سال آینده ادامه دارد.