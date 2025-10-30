تقدیر از ۱۶۹ قرآنآموز برتر دوره آموزشی حرم حضرت عبدالعظیم
مراسم اختتامیه یکصد و پنجمین دوره کلاسهای آموزش قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ۷ آبان برگزار و از ۱۶۹ قرآنآموز برتر دختر و پسر در محدوده سنی ۵ تا ۲۵ سال تقدیر شد.
، مراسم اختتامیه یکصد و پنجمین دوره کلاسهای آموزش قرآن اداره کل امور قرآنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، عصر دیروز در تالار شیخ صدوق شهرری واقع در درب جنوبی این آستان مقدس برگزار شد.
این دوره آموزشی طی ۲۰ جلسه برگزار و تا ۱۸ شهریورماه سال جاری ادامه داشت که در مجموع ۶۹۹ قرآنآموز دختر و ۶۱۰ قرآنآموز پسر ۵ تا ۲۵ سال در آن شرکت داشتند.
در این دوره آموزشی در رشتههایی همچون حفظ جزءهای قرآن، حفظ کل، صوت و لحن سطح یک تا ۱۱ ویژه پسران، ترتیل و قرائت سطح یک تا ۴، روخوانی سطح یک تا سه با اهدای الواح و جایزه نقدی قدردانی شد.
اداره کل امور قرآنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با سابقه ۲۶ ساله خود در سه حوزه آموزش، تولیدات و خدمات قرآنی و محافل و مسابقات فعالیت میکند که تربیت قرآنآموزان در رشتههای مختلف از روخوانی قرآن تا قرائت و حفظ از جمله مواردی است که در حوزه آموزش در این اداره کل به انجام میرسد.
این اداره کل تاکنون ۳۶۰ حافظ کل قرآن را تربیت و معرفی کرده و بیش از سه هزار و ۲۰۰ محفل انس با قرآن به شکل هفتگی در شبستان امام خمینی این آستان مقدس برگزار شده است.