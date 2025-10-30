سه تیم مازندرانی نساجی، شهرداری نوشهر و کلبادی‌نژاد گلوگاه در مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور در روزهای ۸ تا ۱۰ آبان میزبان حریفان خود خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از فردا (پنجشنبه ۸ آبان) به مدت سه روز برگزار می‌شود و سه تیم مازندرانی در این مرحله حریفان خود را به مصاف می‌گیرند.

بر این اساس، تیم کلبادی‌نژاد گلوگاه به عنوان قهرمان جام حذفی مازندران و صعودکننده از مراحل قبلی، فردا پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۴ میزبان تیم هوادار تهران خواهد بود.

شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در لیگ دسته اول، روز جمعه ۹ آبان از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای چالوس پذیرای تیم نود ارومیه می‌شود. این در حالی است که تیم مهمان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

تیم نساجی مازندران نیز که در صدر جدول لیگ یک فوتبال کشور قرار دارد، روز شنبه ۱۰ آبان در ورزشگاه امام رضای مشهد به مصاف تیم شهید قندی یزد می‌رود. انتخاب ورزشگاه میزبانی در مشهد به دلیل زیرکشت رفتن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر انجام شده است.

در این مرحله از مسابقات که با حضور ۳۲ تیم (۱۸ تیم لیگ دسته اول و ۱۴ تیم صعود کرده از مرحله دوم) برگزار می‌شود، ۱۶ تیم صعودکننده به مرحله چهارم راه می‌یابند تا در آنجا به تیم‌های لیگ برتری بپیوندند.