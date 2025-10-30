مرخصی ده روزه به زندانیان دارای شرایط سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر دادگستری گفت: با موافقت رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، همه زندانیان دارای شرایط از ۱۰ روز مرخصی برخوردار شدند و بررسی تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر و تعزیرات نیز در این استان در دستور کار قرار گرفت.

امیر حسین رحیمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از زندان طاغذی زابل اظهار کرد: با موافقت رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مقرر شد همه زندانیان دارای شرایط در سراسر استان از ۱۰ روز مرخصی بهره‌مند شوند تا این اقدام تسکینی برای خانواده‌های آنان باشد و شرایط بازگشت به زندگی اجتماعی تسهیل شود.

وی افزود: برای زندانیانی که در آستانه پایان محکومیت قرار دارند و در چهار ماه گذشته از مرخصی استفاده کرده‌اند، این مرخصی به آزادی قطعی آنان منتهی خواهد شد و این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان انجام می‌شود.

وزیر دادگستری درباره محکومان مواد مخدر نیز عنوان کرد: پیشنهاد شد پرونده این افراد در کمیسیون عفو مطرح شود تا با توجه به بررسی لایحه جدید در مجلس، ارفاق و تخفیف یک درجه‌ای در مجازات آنان در نظر گرفته شود.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این بازدید گفت: با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری و مدیرکل تعزیرات، پرونده محکومان تعزیراتی که دارای شرایط تخفیف هستند بررسی و در صورت امکان بخشی از جرایم آنان بخشیده می‌شود.