بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل در محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار و از خیرین نیک اندیش مدرسه ساز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل استاندار اردبیل در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان گفت: ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جهت مدرسه سازی در سفر رییس جمهور به این استان اختصاص یافت و تا مهرماه سال جاری ۴۰۰ کلاس درس ساخته شد و تا پایان امسال به ۷۰۰ کلاس خواهد رسید.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: سال‌های گذشته در استان اردبیل، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسید، اما در هفت‌ماه اول سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافت.

وی افزود: در سفر غیر رسمی دکتر پزشکیان رییس‌جمهور در اوایل تابستان سال‌جاری به اردبیل دستورات و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت عملیات اجرایی سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس استان که در ۲۴۰ قطعه زمین در سند هفتم توسعه پیش‌بینی شده، در دستور کار قرار گرفت.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در سفر رسمی رییس‌جمهور به استان اردبیل اعتبار قابل توجه ۱۷۰ هزارمیلیارد ریالی به مدرسه‌سازی در استان اردبیل تخصیص یافت که گام بزرگ و تاریخی در مدرسه‌سازی به همراه دارد.

امامی یگانه با اشاره به این که در سال‌های گذشته ساخت مدرسه را خیرین متقبل می‌شدند، گفت: خیرین می‌توانند در قالب‌های مختلف همچون مالی، مهارتی و تأمین مصالح مورد نیاز مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: در راستای جلب مشارکت همگانی در امور مدرسه‌سازی، گروه‌های مردمی در استان اردبیل با همکاری فرمانداری‌ها تشکیل شده و همکاری‌های لازم در دستور کار خواهد بود.

استاندار اردبیل بیان کرد: در یک سال اخیر ۵۶ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در استان اردبیل برچیده شد و برنامه‌ریزی شده تا سال آینده مدرسه ناایمنی در استان نداشته باشیم.

امامی یگانه گفت: در کنار افزایش مدارس لازم است افزایش کیفیت آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه باشد تا مهارت‌های مورد نیاز متناسب با استعداد‌های دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه شود تا نیرو‌های ماهر به جامعه تحویل داده شود.