فشار خون بالا یکی از بیماریهای شایع امروزی است که متأسفانه «مهمترین علامتش، بیعلامتی» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ممکن است سالها فرد فشار خون بالا داشته باشد ولی هیچ نشانهای احساس نکند. به همین دلیل، اندازهگیری منظم فشار خون حتی در افراد ظاهراً سالم بسیار ضروری است.
از شما دعوت میکنیم به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت یا پایگاه بهداشتی رفته و از خدمات رایگان دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری استفاده نموده و به صورت منظم توسط همکاران مراقب سلامت و یا بهورزان عزیز معاینه شوید.
دیابت (قند خون بالا) نیز در سالهای اخیر با توجه به تغییر سبک زندگی، کاهش تحرک و تغذیه ناسالم، در حال افزایش است. دیابت ممکن است علائم واضحی نداشته باشد، اما در برخی از موارد با پرخوری، پرنوشی (افزایش تشنگی)، پرادراری و کاهش وزن غیرعادی همراه است.
تشخیص زودهنگام دیابت با یک آزمایش ساده خون امکانپذیر است.
پس باز هم از شما عزیزان دعوت میکنیم به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه فرمایید و از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان استفاده نمایید.
سکته قلبی هم متأسفانه در جامعه رو به افزایش است. استرس، چاقی، تغذیه نامناسب، فشار خون و دیابت کنترلنشده از مهمترین عوامل خطر سکته قلبی هستند.
برای پیشگیری از این اتفاق ناگهانی و خطرناک، چکاپ دورهای و مراجعه منظم به مراکز بهداشتی بسیار مهم است.
با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، میتوانید از برنامه خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقی و مشاورههای تخصصی و رایگان همکاران مراقب سلامت استفاده نمایید.
یادمان باشد:
پیشگیری همیشه آسانتر و کمهزینهتر از درمان است.
با چند اقدام ساده مثل اندازهگیری فشار خون، قند خون و بررسی وضعیت قلب، میتوان زندگی سالمتر و طولانیتری داشت.