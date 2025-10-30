پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: عملیات ساخت پل دهستان عنافچه شهرستان باوی پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله عمادی امروز، پنجشنبه هشتم آبان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پل عنافچه با اشاره به پیشرفت چشمگیر عملیات ساخت این پل در یک سال گذشته اظهار کرد: این طرح با مشارکت وزارت نفت، سازمان برنامهوبودجه و اعتبارات استانی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و بهرهبرداری از آن موجب کاهش ۵۶ کیلومتری مسیر تردد ساکنان دهستان عنافچه به مرکز شهرستان باوی میشود.
وی افزود: طول این پل با احتساب مسیرهای دسترسی حدود یکهزار و ۴۰۰ متر است و بر روی رودخانه کارون احداث میشود. عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون حدود ۲۸۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
عمادی با اشاره به تأمین بخشی از منابع مالی پروژه از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، تصریح کرد: تاکنون ۹۵ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت و مابقی از محل اعتبارات استانی و سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان داشت: در مدت یک سال اخیر، پروژه بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تمامی پایهها، ستونها و عرشه پل بتنریزی و نصب شدهاند و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این پروژه در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی جمعیت بهرهمند از اجرای این پروژه را بیش از ۲۳ هزار نفر اعلام کرد و افزود: پیش از احداث این پل، اهالی دهستان عنافچه برای تردد به مرکز شهرستان باوی یا شهر ملاثانی، ناچار بودند مسیری حدود ۵۶ کیلومتر را از طریق اهواز طی کنند؛ اکنون با تکمیل این پل، مسیر مستقیم و ایمن فراهم خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه ادامه داد: در این طرح بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن فولاد و میلگرد مصرف شده و بخش عمده عملیات بتنریزی، حفاری و نصب سازهها به پایان رسیده است.
روح الله عمادی خاطرنشان کرد: در سفر رئیسجمهور به خوزستان، برای تکمیل پل عنافچه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که از این میزان ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بحران و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.
وی تأکید کرد: تا امروز حدود ۷۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل پروژه پرداخت شده و با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده، بخشهای رمپهای ورودی و خروجی، آسفالت و ایمنسازی مسیر نیز بهزودی به پایان میرسد.