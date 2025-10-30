پخش زنده
امروز: -
در جلسه ستاد انتخابات آذربایجانغربی الزامات و مقدمات برگزاری سالم و قانونمدار انتخابات شوراهای اسلامی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد انتخابات آذربایجانغربی امروز با حضور رسول مقابلی رئیس ستاد انتخابات استان و اعضای این ستاد برگزار شد.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری سالم و قانونمدار انتخابات، گفت: دو رکن اساسی امنیت و سلامت در انتخابات نقش محوری داشته و قانونمداری، بیطرفی و شفافیت در همه مراحل انتخابات از اصول تغییرناپذیر ستاد انتخابات است.
رسول مقابلی با اعلام اینکه انتخابات پیشروی شوراها بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود، افزود: از مرحله پیشثبتنام تا اخذ رأی و شمارش آراء بهصورت سیستمی انجام خواهد شد، که این امر نیازمند دقت، آموزش و آمادگی زیرساختی ویژه است.
وی همچنین خواستار توجه ویژه فرمانداران به افزایش مشارکت مردمی بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار شده و خاطرنشان کرد: اعتمادآفرینی، گفتوگوی چهرهبهچهره با مردم و تقویت امید اجتماعی میتواند نقش مهمی در حضور پرشور مردم در انتخابات ایفا کند.
اعضای ستاد انتخابات استان در این جلسه ضمن ارائه گزارش از وضعیت کمیتههای تخصصی، بر آموزش دقیق عوامل اجرایی، شناسایی معتمدان هیأتهای اجرایی، تجهیز محلهای نگهداری اقلام انتخاباتی، تدوین طرح پدافند غیرعامل انتخاباتی و آمادهسازی زیرساختهای فنی و اطلاعرسانی عمومی درباره فرآیند انتخابات الکترونیک تأکید کردند.