رقابت ۴۰۰ حافظ قزوینی در دومین دوره آزمون حفظ قرآن کریم
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: دومین دوره آزمون حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء قرآن کریم با حضور ۴۰۰ حافظ در قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ابوالفضل اکبری اظهار کرد: این آزمون با هدف مرور و بهروزرسانی محفوظات قرآنی حافظان و در چارچوب «طرح تجلیل از حافظان قرآن کریم شهر قزوین» برنامهریزی و اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: این رقابت قرآنی از دهم تا شانزدهم آبانماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته، در دو نوبت صبح و عصر در محل فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) برگزار میشود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: ارزیابی شرکتکنندگان در این دوره از مسابقات در سه رشته تخصصی تجوید، حسن حفظ و صوت لحن، توسط داوران خبره و برگزیده کشوری و استانی انجام خواهد شد.