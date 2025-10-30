رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: دومین دوره آزمون حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء قرآن کریم با حضور ۴۰۰ حافظ در قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ابوالفضل اکبری اظهار کرد: این آزمون با هدف مرور و به‌روزرسانی محفوظات قرآنی حافظان و در چارچوب «طرح تجلیل از حافظان قرآن کریم شهر قزوین» برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این رقابت قرآنی از دهم تا شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته، در دو نوبت صبح و عصر در محل فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: ارزیابی شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات در سه رشته تخصصی تجوید، حسن حفظ و صوت لحن، توسط داوران خبره و برگزیده کشوری و استانی انجام خواهد شد.