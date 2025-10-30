پخش زنده
امروز: -
۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس استان کرمان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت:بخشی از این اعتبار تاکنون تخصیص یافته و نقدینگی آن نیز در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت رفع چالشهای قانونی و ساختاری در اجرای پروژههای مشترک بین دستگاهها، افزود: در حال حاضر، مجموع اعتبارات حوزه آموزش و پرورش و تربیتبدنی استان به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۶۰ درصدی را نشان میدهد، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۴ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی تخصیص یافته که حدود ۶۵ درصد آن به آموزش و پرورش و ۲۵ درصد به تربیتبدنی اختصاص داشته است، این اعتبارات در قالب طرحهای عمرانی و توسعه فضاهای ورزشی مدارس در شهرستانهای مختلف هزینه میشود.