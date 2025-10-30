به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه الجزیره، در این حملات یک ساختمان عمومی در روستای عدیسه واقع در منطقه مرجعیون در جنوب لبنان ویران شد.

جزئیات بیشتری از تلفات یا خسارات احتمالی از این اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی منتشر نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه تجاوز نظامیانش به جنوب لبنان همچنین ادعا کرد: یک زیرساخت حزب الله را در روستای بلیدا در جنوب لبنان منهدم کردیم و تهدید یک فرد مشکوک در داخل یک ساختمان نیز مرتفع شد.

صبح امروز گروهی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی پس از عبور از مرز لبنان و فلسطین وارد ساختمان شهرداری موقت بلیدا شده‌ بودند.

ارتش لبنان به حالت آماده باش درآمد و نیرو و تجهیزات بیشتر را به این منطقه فراخواند.

تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک بلیدا با همراهی و پشتیبانی هوایی پهپادهای این رژیم انجام شد.

شهرداری بلیدا از ناپدید شدن یکی از کارمندان خود پس از ورود نظامیان صهیونیست به این شهرک خبر داده است.

نظامیان متجاوز همچنان در شهرک بلیدا حضور دارند.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.