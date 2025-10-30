شورای آموزش و پرورش استان کرمان با حضور استاندار و معاون وزیر در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این جسله استاندار کرمان از روسای آموزش و پرورش استان خواست پایش مناطق و ارائه گزارش مثبت را جدی بگیرند.

محمد علی طالبی افزود توسعه فضای فیزیکی مدارس و فراهم کردن بهترین تجهیزات برای دانش‌آموزان ابتدایی، نشاط و انگیزه آنان را افزایش خواهد داد

وی افزود پایه اصلی آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی شکل می‌گیرد و باید با رویکردی جدید، این بخش را به عنوان محور توسعه آموزشی استان تقویت کنیم

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در این نشست گفت: عدالت آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور است. وی با اشاره به برنامه‌های تحولی دولت افزود: تمرکز بر یادگیرندگان دارای ضعف درسی و رفع فقر یادگیری از اقدامات جدی آموزش و پرورش است، چرا که در سال‌های گذشته به یادگیری واقعی دانش‌آموزان کمتر توجه شده بود. حکیم‌زاده با بیان اینکه شاخص‌های عملکردی استان‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی شده‌اند، گفت: استان کرمان در کاهش نرخ تکرار پایه عملکرد چشم‌گیری داشته است . او تأکید کرد: هدف دولت تنها ساخت مدرسه نیست، بلکه تحول در یاددهی و یادگیری و محرومیت‌زدایی از فضای آموزشی کشور است.