مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش داریم ۸۵ درصد هاروستر نیشکر در داخل تولید و تنها ۱۵ درصد قطعات از خارج وارد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدعلی ناصری در آیین شکرانه برداشت نیشکر که امروز ۸ آبان با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در کشت و صنعت دهخدا برگزار شد، با اشاره به تولید ۱۷ میلیون تن محصول کشاورزی در خوزستان اظهار کرد: این تولید شامل ۱۳۶ نوع محصول مختلف است. نیشکر با سهم ۵۰ درصدی از کل محصولات، تنها از ۱۰ درصد منابع آب استفاده می‌کند.

وی افزود: بزرگترین طرح کشاورزی صنعتی جمهوری اسلامی در خوزستان به صورت کشاورزی صنعتی، با هزینه‌ای بیش از ۵ میلیارد دلار است. در این راستا، با احتساب شرکت نیشکر هفت تپه، هشت کشت و صنعت و ۹ صنایع جانبی زیرمجموعه داریم.

ناصری بیان کرد: برنامه‌ریزی جدی و مؤثری برای برداشت سبز آغاز شده و سه دستگاه هاروستر به ارزش ۲ میلیون دلار وارد شده که مونتاژ آنها در حال انجام است. همزمان، تیم‌های فنی برای تولید قطعات این دستگاه‌ها در داخل کشور تشکیل شده‌اند. برنامه‌ریزی شده تا ۸۵ درصد هاروستر در داخل تولید و تنها ۱۵ درصد قطعات از خارج وارد شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: امسال به دلیل محدودیت‌های آبی، ۶۰ درصد سهمیه آب تامین شد. پیش‌بینی می‌شود که ۷۰ تا ۸۰ درصد محصول تولید شود و ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش محصول داشته باشیم.

ناصری گفت: این شرکت از آذرماه سال گذشته وارد بورس شده و بزرگترین عرصه در فرابورس به آن اختصاص یافته است. شفافیت مالی کامل برقرار است و صورت‌های مالی هر شش ماه یکبار توسط بازرس قانونی و حسابرس مورد تأیید سهامداران، تحلیل شده و گزارش آن در سامانه کدال منتشر می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال، سوددهی شرکت به ۱۱،۵۰۰ میلیارد تومان برسد که نتیجه نهایی آن در آذرماه مشخص خواهد شد.