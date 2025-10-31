به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز بوشهر؛ کبری توکلی با بیان اینکه این استان از ظرفیت بالای در عرصه تولید محصولات کشاورزی برخوردار است گفت: استان در عرصه تولید محصولات باغی، زراعی، صیفی و سبزیجات از ظرفیت بالایی برخوردار است و بیش از یک میلیون تن محصول برداشت و روانه بازار می‌شود.

وی برداشت ۱۷۰ هزار تن خرما، ۷۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل و ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی‌جات را از جمله ظرفیت‌های استان در حوزه بخش کشاورزی دانست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یکی از محصولات کشاورزی را کنجد دانست و گفت: کشت کنجد از اوایل تیر آغاز می‌شود و برداشت آن از اواسط مهر تا نیمه دوم آبان ادامه دارد.

توکلی با اشاره به تعدیل سطح زیر کشت به دلیل محدودیت منابع آبی، سطح اجرایی کنجد را حدود ۴۳۰۰ هکتار بیان و پیش‌بینی کرد امسال حدود ۵ هزار تن محصول برداشت شود.

وی گفت: بیشترین سطح کشت مربوط به شهرستان دشتستان و پس از آن شهرستان‌های دشتی، تنگستان و بوشهر است.

معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهمترین مزیت‌های کنجد را کوتاهی دوره رشد، کم‌آب‌بر بودن، تحمل به خشکی در مراحل ابتدایی داشت، تنوع در روش مصرف، فعالیت کارگاه‌های تولید ارده و محصولات جانبی و وجود بازار‌های داخلی و خارجی مناسب برای کنجد تولیدی استان عنوان کرد.