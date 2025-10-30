به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی فتوحی از ایران در وزن ۹۰ کیلوگرم کشتی ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین در گام نخست چویی وانگیو از کره‌جنوبی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. در رقابت دوم برابر مینهیو فام از ویتنام با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد. سپس با نتیجه ۳ بر صفر محمد داسان از اردن را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. در این مرحله با پیروزی ۳ بر صفر بر ولید سعید از عربستان به فینال راه پیدا کرد. فتوحی در دیدار فینال برابر آرجون راهیل از هند ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار و نایب قهرمان شد.