با هدف تقویت همافزایی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای مددجویان تحت حمایت، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: این تفاهمنامه، به عنوان یک گام مهم در راستای مسوولیتهای اجتماعی این سازمان و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، به ویژه در زمینه اشتغالزایی، است.
فرید محبی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی بیش از ۸۶ میلیارد تومان در قالب کمکهای حمایتی و توانمندسازی به جامعه هدف کمیته امداد اختصاص داده است.
وی افزود: این تفاهمنامه نه تنها بر ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت تاکید دارد، بلکه نقش هر دو سازمان را در اجرای آن بهصورت متوازن و دوسویه مشخص کرده است.
محبی با اشاره به برنامههای بلندمدت این نهاد برای بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مددجویان، بر همکاری مستمر با سازمانهای مختلف از جمله منطقه ویژه پارس جنوبی تاکید کرد و گفت: هدف ما توانمندسازی مددجویان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است تا آنها نیز بتوانند به استقلال مالی و اجتماعی دست یابند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز گفت: وظیفه ماست که در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود به اقشار نیازمند کمک کنیم.
سخاوت اسدی بیان کرد: همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، فرصتی است تا با ایجاد اشتغال پایدار، به افراد نیازمند کمک کنیم تا از شرایط اقتصادی سخت رهایی یابند و بتوانند زندگی مستقلی داشته باشند.