به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نویسنده و کارگردان این نمایش موزیکال گفت : ۳۵ سال پیش این متن در وصف اشعار استاد شهریار و داستان‌های فولکلور کتاب هایش نوشته شده است و ۱۰ سال بطور مداوم اجرا می‌شود و امسال برای اولین بار در ارومیه اجرا شد .

عبدالحسین لاله گفت : بیش از ۷۰ هنرمند و عوامل از تبریز و ارومیه در این نمایش حضور دارند و پس از نزدیک به ۱۰ ماه تمرین اجرا شده است .

کارگردان نمایش حیدر بابایه سلام افزود : هدف از اجرای این اثر موزیکال انتقال مفاهیم اشعار استاد شهریار در شهر فرهنگ ساز ارومیه برای مردم فرهنگ دوست است.