به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،از پنجاه واحد صنعتی کوچک و بزرگ ، استان ،‌همزمان با بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک تجلیل شد.

در این مراسم برخی تولید کنندگان به بیان دیدگاههای خود در امر تولید و موانع آن پرداختند .

مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این مراسم ، تلاش تولید کنندگان برای تولید و اشتغال را ستود و گفت ، حکمرانی خوب یعنی اینکه هر کس کار خودش را دقیق انجام دهد موفق ، و اگر هر کس وظیفه اش را انجام دهد ، موفق میشویم...

وی تلاش تولید کنندگان را ، جهاد در میدان تولید توصیف کرد برای خدمت به مردم ، انجام می‌شود .

آقای سالاری معاون اقتصادی استاندار نیز در این همایش با اشاره به جایگاه فعالیت صنایع بزرگ و کوچک و مهندسین و صنعتگران در کشور ، گفت‌ ایران اسلامی بافاذغ التحصیلی سالانه بیش از ۲۳۰ هزار مهندس، از لحاظ نیروی انسانی جایگاه ویژه ای در دنیا دارد ، و می‌طلبد از لحاظ برنامه ریزی های مدون نیز ، سرآمد باشیم ..

وی تسهیل امور صنعتگران و تولید کنندگان را از وظایف دولتمردان برشمرد و در همین راستا از صدور مجوز منطقه لجستیک عمومی در کرمان خبر داد و گفت با فعالیت این مرکز ، امور مدیریت کالا ، و حمل و نقل به داخل و خارج کشور ، بهبود می یابد.

حجت الاسلام ابراهیمی رئیس دادگاه شهرستان کرمان ، از راه اندازی شورای صلح و سازش در حوزه صنایع خبر داد و گفت این اقدام می‌تواند اختلافات بین کارگر و کارفرما و سایر اختلافات را به حداقل برساند .