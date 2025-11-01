اجرای طرح ملی طاها با هدف اتصال بنگاههای خرد به بنگاههای کلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از اجرای طرح ملی طاها با هدف اتصال بنگاههای خرد و مشاغل خانگی به بنگاههای کلان با هدف تقویت تولیدکنندگان خرما در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مرتضی پروانه از اجرای طرح تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان اتصال بنگاههای خرد و مشاغل خانگی به بنگاههای کلان در این استان خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و احیای تولیدکنندگان خرما دانست.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نخیلات و خرما در اقتصاد بوشهر، افزود: استان بوشهر با داشتن بیش از ۶ میلیون اصله نخل و ۳۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور است و در زمان حاضر بیش از ۱۶ هزار نفر بهصورت مستقیم و حدود ۶۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در این عرصه فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: در قالب این طرح که طرح طاها نامگذاری شده، تلاش میکنیم با اتصال تولیدکنندگان خرد و باغداران خرما به صنایع بزرگ تبدیلی و بستهبندی و بازاریابی صادراتی، شرایط فروش واقعی، قیمت منصفانه و پایداری اقتصادی را برای آنان ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: این اقدام موجب خواهد شد که محصول راهبردی خرما با ارزش افزوده بیشتر، بستهبندی مناسبتر و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شود.
پروانه با بیان اینکه این طرح در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی خرما در بوشهر بهصورت رسمی آغاز خواهد شد، اضافه کرد: در این رویداد، عملیات اجرایی اتصال بنگاههای خرد به بنگاههای بزرگ در حوزه تولید خرما کلید خواهد خورد تا زمینه عدالت اقتصادی و اشتغال پایدار در این بخش فراهم شود.
وی درباره اهداف اجتماعی این طرح نیز، اظهارکرد: ما بهدنبال فراهمسازی فرصتهای برابر برای حلقه اول تولید هستیم. با تقویت تعاونیها و حمایتهای تسهیلاتی از تولیدکنندگان خرد، زمینه فروش منصفانه و رونق پایدار تولید در بخش خرما را پیگیری خواهیم کرد.