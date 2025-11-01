اجرای طرح ملی طا‌ها با هدف اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های کلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از اجرای طرح ملی طا‌ها با هدف اتصال بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی به بنگاه‌های کلان با هدف تقویت تولیدکنندگان خرما در استان خبر داد.