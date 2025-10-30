۴۱ کیلوگرم شیره گياهان دارويی آنغوزه به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در کوهسرخ کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کوهسرخ گفت: در پی دريافت خبری درباره اينکه فردی سودجو به صورت غير قانونی در خانه شخصی اقدام به نگهداری و تهیه شيره گیاه داوریی آنغوزه می کند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

سرهنگ مهدی قاسمی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی در بازرسی از خانه فرد متخلف ۳۰ کیلوگرم شیره گیاه داوریی آنغوزه قاچاق را کشف کردند.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی در اقدامی دیگر در بازرسی از یک خودرو ۱۱ کیلوگرم شیره گیاه دارویی آنغوزه کشف کردند، گفت: در این دو اقدام ضربتی پلیس در مجموع ۴۱ کیلوگرم آنغوزه کشف کرد که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

قاسمی گفت: در این زمینه ۲ متخلف پس از تشکيل پرونده مقدماتی برای سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضائی شدند.