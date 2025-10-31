اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز آسمان صاف برای بیشتر مناطق، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و غبارمحلی، در بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد در برخی نقاط دریایی پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت؛ دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام و در برخی سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود. در ساعات بعدازظهر در محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس و در ساعاتی از شب در محدوده دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب غربی-شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود؛ توصیه می‌شود رفت و آمد شناور‌های سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: از بعدازظهر شنبه با وزش باد‌های نسبتا شدید غربی، دریا نسبتا مواج خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی، امروز موقتا کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما نسبت به روز گذشته مورد انتظار است.