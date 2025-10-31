پخش زنده
وزیر ارتباطات، در مراسم بزرگداشت روز استقلال اندونزی از اهمیت تعریف طرحهای مشترک در حوزههای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به عنوان برنامههای کلان توسعه ایران و اندونزی گفت و تاکید کرد: تقویت همکاریها در زمینه امنیت سایبری و توسعه تجارت دیجیتال فرامرزی در چارچوب گروه بریکس، از گامهای مشترک و مؤثر در آینده روابط دو کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی را نیز بر عهده دارد، در مراسم هشتادمین سالگرد استقلال اندونزی که همزمان با هفتاد و پنجمین سالروز آغاز روابط دیپلماتیک تهران-جاکارتا است، در حضور جمعی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف گفت که سابقه طولانی مناسبات دو کشور «نمادی از دوستی، برادری، همکاری و احترام متقابل است.»
وزیر ارتباطات توسعه مناسبات ایران با جمهوری اندونزی را از راهبردهای مهم در سیاست خارجی ایران برشمرد و تعمیق روابط در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری را طیف گستردهای از موضوعات در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی خواند که مستلزم رایزنیهای مستمر است.
تعاملات ارزشمند ایران و اندونزی در مجامع بینالمللی
وزیر ارتباطات توسعه مناسبات دو کشور را عاملی برای تحکیم وحدت امت اسلامی و ارتقای منافع دو ملت بزرگ ایران و اندونزی توصیف کرد و به پیشینه تاریخی تعاملات که ریشه در تاریخ کهن و تعالیم اسلام دارد، اشاره کرد.
هاشمی با توصیف «جمهوری اندونزی به عنوان کشوری پیشرو و پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان» افزود «اندونزی به عنوان عضوی فعال و تأثیرگذار در سازمانها و نهادهای بینالمللی و منطقهای مانند سازمان ملل متحد، سازمان همکاریهای اسلامی، جنبش عدم تعهد، بریکس، گروه ۲۰، دیهشت و اتحادیه آ. سه. آن جایگاه ویژهای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.»
وزیر ارتباطات، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه جنوب غرب آسیا را به عنوان پلی میان شرق و غرب خواند و همکاریهای دو کشور در سازمانها و مجامع بینالمللی در راستای منافع مشترک و تحقق آرمانهای عدالتخواهانه را ارزشمند دانست.
حمایت اندونزی از ایران در دوران جنگ ۱۲روزه
هاشمی از مواضع دولت، نمایندگان مجلس و مردم اندونزی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در دوران پرتلاطم جنگ تحمیلی ۱۲روزه تقدیر کرد و گفت: «سفارت اندونزی در تهران در دوران جنگ و پس از آن، با تداوم خدمات کنسولی و ارتباطات سیاسی، نقش ارزشمندی در آن دوران ایفا کرد.»
وزیر ارتباطات «تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان و حمایت از چندجانبهگرایی» را از رویکردهای مشترک دو کشور دانست و بر عزم راسخ مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریها در عرصههای مختلف بهویژه علمی، فناوری و اقتصادی با هدف تأمین منافع دو ملت تأکید کرد.
سفیر اندونزی در تهران نیز با اشاره به ارزشهای مشترک و احترام متقابل گفت: «ایران و اندونزی روابطی طولانی و مستحکم در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند و باید در مسیر تقویت و گسترش این روابط گام بردارند.»
وی روابط دو کشور را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد همکاریهای تهران و جاکارتا در آینده در همه زمینهها توسعه یاب