امام جمعه بندرعباس در خطبه‌های نماز جمعه گفت: سیزدهم آبان و روز دانش آموز، روز استکبار ستیزی و یادآور ایستادگی ملت ما مقابل زیاده خواهان و مستکبران عالم به سرکردگی آمریکای جنایتکار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛آیت الله محمد عبادی زاده، با اشاره به دهه نخست فاطمیه و در پیش بودن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افزود: جمهوری اسلامی، مکتبی فاطمی است.

خطیب جمعه بندرعباس گفت:ایران اسلامی با هدف گذاری فتح قله‌های پیشرفت، همچنان، پرچمدار مبارزه با آمریکا در جهان است و ملت‌های آزادی‌خواه نیز این مهم را دریافته و بر الگو گیری از مقاومت ملت بزرگ ایران، مصر هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود:هم باید جنایت‌های آمریکا در ایران و جهان را برای نسل جوان بازگو کرد و هم با جهاد تبیین آنان را برای آینده کشور، امیدوار و آگاه نگاه داشت.

امام‌جمعه بندرعباس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: گرانی‌ها طبیعی نیستند و ریشه در ضعف مدیریت دارند؛ مسئولان باید با نظارت جدی و راهکار‌های مؤثر، جلوی فشار‌های اقتصادی بر مردم را بگیرند.

آیت الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید در جامعه گفت: مشکلات وجود دارد، اما همه ملت‌ها با مشکلات روبه‌رو هستند و نباید اجازه دهیم دشمن، مردم را ناامید کند.

وی افزود: وظیفه مسئولان، امیدآفرینی و رسیدگی به معیشت مردم است.

آیت الله عبادی زاده با دعوت همگان به رعایت تقوی الهی، با بیان احادیث و روایات و بازخوانی تاریخ اسلام درباره دو جریان کفر و نفاق، از مردم و مسئولان خواست مواظب نفوذ بیگانگان باشند، زیرا هر دو جریان کفر و نفاق، امروز متناسب با شرایط، بازتولید شده‌اند و همواره درصدد ضربه زدن به نظام و جامعه اسلامی هستند.