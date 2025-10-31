پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی هرمزگان به بررسی اجاره بهای تعیین شده برای مزارع پرورش میگو و استیفای حقوق بیت المال ورود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: طبق قانون و بر اساس قرارداد طرحهایی که واگذار میشود مهلت معینی دارند و تولیدکنندگان باید در مواعد قانونی به تعهدات خود عمل کنند و سود این تولید و اشتغال به مردم بر گردد، در غیر این صورت ما نمیتوانیم حق و حقوق عمومی و انفال را به کسی واگذار کنیم.
قهرمانی افزود: طبق توافق و قرارداد، سرمایه گذاران در مزارع پرورش میگو بایددر دو الی سه سال طرح را انجام و به تولید برسانند و چنانچه این موضوع محقق نشود باید قرارداد آنها فسخ شود.
بیشتر بخوانید؛ نشست شورای بخش خصوصی هرمزگان و دولت با سه مصوبه
وی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران گفت: به موازات این رویکرد ما باید با افرادی که به اهدافی غیر از تولید و اشتغال، ظرفیتها و فرصتهای مربوط به تولید و اشتغال را اشغال، ضایع و محدود کردهاند، مقابله کنیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با این کار هم کسانی که دارای توانمندیاند و به دلایل مختلفی این توانمندی را معطل کردهاند به سرعت توان خود را به کار خواهند گرفت و پروژههای خود را فعال میکنند و هم کسانی که توانمندی لازم را ندارند جای خود را به تولیدکنندگان واقعی خواهند داد.
قهرمانی افزود: اجاره بهای مزارع پرورش میگو که معوق شده و تاکنون وصول نشده، باید توسط مدیران ذیربط با نظارت سازمان بازرسی کل استان و ذی حسابی استان وصول شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مدیریت امور اراضی نیز باید علاوه بر اراضی واگذار شده مزارع پرورش میگو، گزارشی جامع از وضعیت سایر طرحهایی که برای آنها در استان زمین اعطاءکرده از نظر تعداد طرحها و پروژههای فعال و اینکه کمیسیون در خصوص آنها چه تصمیمی اتخاذ نموده ارائه و اعلام کند.