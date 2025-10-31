پخش زنده
امامان و خطیبان نماز جمعه این هفته شهرستانهای هرمزگان علاوه بر تاکید مردم بر تقوای الهی به مسائل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: آنچه در زندگی به کمک مسلمان میآید اعتقاد راستین به خداوند است، زیرا موجب دوری از بدیها میشود.
** نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی وتسلیت ایام فاطمیه گفت:مهمترین مناسبت پیشرو، روز دانشآموز و تسخیر لانه جاسوسی است، روزی که ملت ایران به مقابله با دسیسههای دشمن به ویژه آمریکا پرداخت.
** نمار جمعه رودان
حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان نیز گفت:کمک یک میلیارد توکانی خیران کشاورز برای طرح کیفیت بخشی آموزش و پرورش و حمایت از دانش آموزان مستعد و کم برخوردار، اقدامی ماندگار و آینده ساز است.
**نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک با اشاره به ضرورت مقابله جدی با پدیده قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت تبعات ویرانگری در جامعه دارد و مسئولان باید با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری در این خصوص عمل کنند.
** نمازجمعه سیریک
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به حادثههای رانندگی اخیر در جاده میناب و سیریک گفت: مسئولان باید پیگیر ساخت باند دوم جاده میناب به سیریک و جاسک باشند.
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلیمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان با اشاره به بازدید از گمرک شیو، با قدردانی از تلاش کارکنان و فعالان اقتصادی گفت: فضای خدماتی و رفاهی گمرک نیاز به اصلاح دارد و باید با همکاری اداره کل بنادر، گمرک و تعاونی لنجداران ارتقا یابد.
** نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد نیزگفت: ما اکنون در جنگ نرم قرار داریم و در جنگ نرم سعی دشمن بر این است که ملت ما را افسرده و نا امید کند. تنها راه مبارزه با جنگ نرم نیز جهاد تبیین است.
** نمازجمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: روز فرهنگ عمومی روز توجه به فرهنگ عفیفانه و غیرتمندانه ملت ایران در طول تاریخ است.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به روز ۱۳ آبان گفت: دانشآموزان باید از شهدا الگو بگیرند و در مسیر ایمان و حیا قدم بردارند.
** نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستا خیز، امام جمعه هرمز نیز گفت: عفاف و حجاب از حقوق جامعه اسلامی است و هرگونه نقض این حقوق آسیب جدی به هویت اجتماعی میزند.
** نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجتالاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه گفت: حضرت فاطمه سلام الله علیه الگوی تمام فضیلتها وارزش هاست.